Разбойники угнали машину таксиста на проспекте Ветеранов

Они душили водителя и угрожали ему ножом.

Ночью воскресенья, 5 января, в полицию Красносельного района обратился 27-летний таксист, рассказавший о разбойном нападении на него пассажиров.

Инцидент произошел рядом с домом 4 по проспекту Ветеранов: таксист на KIA подобрал четверых мужчин. Уже в салоне иномарки они накинули веревку на шею водителю и, угрожая холодным оружием, отобрали у него 2 тысячи рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

После совершенного ограбления они избавились от таксиста, высадив его на улице и угнали авто в неизвестном направлении. Как заявил потерпевший, в салоне остались документы на транспорт и два сотовых телефона.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой). Злоумышленников уже разыскивают.

Ранее мы сообщали, что грабители похитили у петербургского пенсионера 28 тысяч рублей из серванта.

Фото: Pixabay.com