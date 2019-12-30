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Грабители похитили у петербургского пенсионера 28 тысяч рублей из серванта
Сегодня, 12:32
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Gleb.K

Грабители похитили у петербургского пенсионера 28 тысяч рублей из серванта

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Они проникли в квартиру дома, расположенного на улице Маршала Блюхера.

В воскресенье, 5 января, в полицию Красногвардейского района обратился 80-летний петербуржец, который сообщил, что в этот же день двое неизвестных грабителей вломились в его квартиру и похитили деньги, спрятанные в серванте. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Кража произошла в многоквартирном доме на улице Маршала Блюхера. Злоумышленники забрали с собой 28 тысяч рублей. 

Полиция проводит проверку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Неизвестных разыскивают.

Ранее мы сообщали, что во время новогодних праздников вор вынес из офисного сейфа петербургской компании более 2,5 миллионов рублей. 

Фото: pixabay.com

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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