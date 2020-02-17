В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ

В Крыму ФСБ задержала члена украинского нацбатальона "Аскер". Подозреваемый въехал на территории Украины и вступил в организацию. После этого он вернулся на территорию полуострова. Мужчина имел реальную возможность добровольно прекратить свое участие в незаконном формировании. Однако преступник не остановил свою деятельность, а также не обратился в правоохранительные органы. Об этом сообщили "РИА Новости". По месту жительства мужчины сотрудники ФСБ провели следственные мероприятия. Сейчас гражданин взят под стражу.
Напомним, что военизированным "Крымско-татарским добровольческим батальоном им. Номана Челебиджихана" руководит Ленур Ислямов.
Ранее Piter.tv писал о том, что пограничники задержали в Азовском море браконьеров из Украины.
Видео: YouTube/NewSoldat
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