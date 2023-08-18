В Крыму задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке лекарств и медицинских аппаратов

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

В правоохранительные органы по городу Симферополю за помощью обратилась пожилая местная жительница, которая стала жертвой мошенничества и отдала злоумышленнику полтора миллиона рублей. Женщина заметила, что с июня по июль текущего года она заказала дорогостоящие лекарственные препараты и специальные медицинские аппараты. данный товар доставил ей на дом курьер, который уверил её в том, что эти "чудо-лекарства" точно помогут. Спустя некоторое время жертва мошенника выяснила, что купленные препараты на самом деле не отвечают заявленным требованиям и не выполняют указанных функций. Однако поставщик отказался вернуть денежные средства обратно.

Оеративники установили, что к мошенничеству причастен 46-летний мужчина. По версии полиции, он разместил объявление о продаже лекарств и медицинских аппаратов, он же и осуществил доставку сомнительного товара потерпевшей. пресс-служба МВД по Крыму

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время по судебному постановлению подозреваемый отправлен под стражу.Устанавливается причастность иных лиц к совершенному преступлению.

В Алтайском крае задержан подозреваемый в серии краж автомобилей.

Фото и видео: МВД Медиа