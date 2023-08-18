В Алтайском крае задержан подозреваемый в серии краж автомобилей

Ирина Волк рассказала о преступной схеме, при помощи которой мужчина совершал автомобильные угоны.

Сотрудники правоохранительных органов по Алтайскому краю задержали местного жителя, который подозревается в серии хищений иномарок. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленник применял специальные сканеры. С их помощью мужчина перехватывал радиоимпульс электронного ключа, который затем отключал сигнализацию машин и разблокировал двери в салон.

С их помощью фигурант в ночное время похищал машины, припаркованные во дворах жилых домов в населенных пунктах Алтайского края и Новосибирской области. Затем продавал их для разбора на запчасти или перепродажи. пресс-служба МВД по региону

Оперативники поймали подозреваемого прямо за рулем одного из украденных транспортных средств. Еще одна машина была обнаружена в частной мастерской с измененными идентификационными номерами. Там же выявлены частично разукомплектованными две другие похищенные машины. На счету фигуранта расследования к текущему моменту полиции известно о не менее четырех криминальных эпизодах по кражам и двух попытках угона. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 158 и 166 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа