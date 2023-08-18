Россиянин сжег сотовую вышку из страха перед 5G и отправил фото в полицию

В Иркутске мужчина решил расправиться в "вредной для здоровья электросетью".

На территории Иркутска правоохранительные органы и сотрудники ФСБ задержали 41-летнего местного жителя, который поджег оборудование вышки сотовой связи. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы МВД. Оперативники отметили, что местный житель совершил правонарушение, а затем рассказал об этом представителям МВД. Мужчина объяснил свой поступок тем, что еще два года назад прочитал в интернете о вреде сети 5G. Россиянин заметил, что стал чувствовать излучения, которые мешали ему спать и "вызывали боль в глазных яблоках". Устранить причину недугов мужчина решил несколько месяцев назад и тщательно готовился к этому событию. В результате злоумышленник купил горючую жидкость, затем отправился к вышке, где поджег провода трансформатора. Уже на утро мужчина сфотографировал место происшествия и отправил в полицию снимки с сообщением о проблемах с электроэнергией.

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