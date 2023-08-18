В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении подпольного оружейника

Ирина Волк рассказала подробности об уголовном деле.

Представители следственного отдела Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте завершили расследование уголовного дела в отношении жителя столицы, который подозревается в незаконном обороте оружия. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что оперативники вышла на след обвиняемого в феврале 2022 года. Операция проводилась совместно с сотрудниками ФСБ по региону. Был задержан житель Ульяновской области, который получил на почте заказанный на одном изонлайн-ресурсов ствол от пистолета. Речь идет о 32-летнем жителе города Москвы. Он намеревался отослать заказчику очередной запрещенный к свободному обороту предмет.

Следователем МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 222 УК РФ. Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Во время осмотра полицейскими арендованного злоумышленником гараже изъята винтовка, пять пистолетов-пулеметов, более 500 патронов различного калибра, основные части огнестрельного оружия различных моделей, а также многочисленные инструменты для изготовления предметов вооружения. В том числе оперативники обнаружили в помещении два промышленных станка. Следствие считает, что в период с июль 2021 года по май 2022 года мужчина производил огнестрельное оружие, а также дополнительно переделывал охолощеные образцы в боевые. Далее продукция сбывалась при помощи Интернета. В общей сложности в рамках возбужденных уголовных дел полицейские в 30 регионах страны провели 90 обысков у граждан, незаконно приобретавших оружие и основные части к нему. Оперативники изъяли у подозреваемых девять самодельно переделанных пистолетов, два пистолета-пулемета, 30 основных частей огнестрельного оружия и более 700 патронов различного калибра. Известно, что в отношении покупателей ведется 29 уголовных дел. Основному фигуранту предъявлено обвинение по статьям 222 и 223 УК РФ.На текущий момент обвиняемый содержится под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа