Полицейские задержали подозреваемых в серии краж у пожилых россиян

Ирина Волк рассказала о том, как полиция раскрыла преступную схему.

Сотрудники правоохранительных органов из Оренбургской и Воронежской областей задержали троих жителей разных регионов России, которые подозреваются в серии краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленники передвигались по стране на автомобиле. Они искази дома, в которых проживают пожилые люди.

Представляясь медицинскими работниками из службы социальной защиты, они предлагали бесплатно провести экспресс-обследование. Пока две женщины со стетоскопами отвлекали внимание хозяев, их сообщник обыскивал жилище и похищал деньги и ценности. пресс-слкжба МВД России

Известно, что один из криминальных эпизодов совершен в городе Оренбурге. Там семья пенсионеров лишилась сбережений в сумме более 400 тысяч рублей. После того, как оперативники установили транспортное средство, на котором передвигались преступники, они передали ориентировку в соседние регионы. В результате предполагаемые виновники кражи были задержаны в Богучарском районе Воронежской области. Во время осмотра машины полиция изъяла у подозреваемых денежные средства, а также сим-карты и банковские карты. Дополнительно были найдены стетоскопы, очки и перчатки, которые использовались для "спектакля". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Волк: в отношении обвиняемых в мошенничестве возбуждено уголовное дело о преступном сообществе.

Фото и видео: МВД Медиа