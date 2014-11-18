Волк: в отношении обвиняемых в мошенничестве возбуждено уголовное дело о преступном сообществе

В отношении обвиняемых в мошенничестве возбуждено уголовное дело о преступном сообществе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленников задержали в феврале и мае 2023 года оперативниками МВД России и ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии. Всего было проведено 75 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
По версии следствия, к незаконным действиям причастны бывшие и действующие сотрудники региональной службы пенсионного обеспечения и филиала АО "Почта России" в Республике Ингушетия.
Ранее мы сообщали, что в Омске полицейскими задержаны подозреваемые в мошенничестве с оформлением банкротства.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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