В Омске полицейскими задержаны подозреваемые в мошенничестве с оформлением банкротства

Ирина Волк рассказала о том, какие советы юристы давали клиентам ради получения денежных выплат.

Правоохранительные органы России по Омской области задержали десятерых жителей Новосибирской и Омской областей. Фигуранты подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД страны Ирина Волк. Чиновница пояснила, что следствием предварительно было установлено, что в числе злоумышленников находятся сотрудники местных юридических компаний. Они убеждали граждан обратиться в банковскую структуру за автокредитом. Такая процедура касалась клиентов, проходящих этап банкротства.

По совету юристов клиенты предоставляли в кредитные организации заведомо ложные сведения о своей платежеспособности и получали крупные суммы. Часть заемных средств они отдавали представителям фирмы, которые приступали к оформлению банкротства. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В настоящее время ведется возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых оперативниками изъяты компьютерная техника, средства связи, наличные деньги, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Один из фигурантов расследования отправлен под стражу, еще троим его коллегам выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные подозреваемые остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в мошенничестве в сфере ритуальных услуг.

Фото и видео: МВД Медиа