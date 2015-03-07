Полицейские устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности.

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в мошенничестве в сфере ритуальных услуг. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Накануне у дома 6/8 по улице Советская правоохранители задержали 31-летнего генерального директора одной из фирм по оказанию ритуальных услуг. Он вместе с неустановленными лицами, под предлогом оказания ритуальных услуг по подготовке тел умерших к захоронению и кремации, не исполнял условия договора.

Было установлено, что в период с 23 февраля 2022 года по 16 марта 2022 года подозреваемый и его сотрудники не выполнили условия договора, заключенного с 72-летним мужчиной. Он обратился к организации, чтобы для захоронения привести в надлежащий вид тело его матери 1929 года рождения. Ущерб составил 44 500 руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности.

Ранее полиция раскрыла убийство гендиректора компании ритуальных услуг, совершенное в 2012 году в Пикалево.

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