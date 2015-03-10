В Крыму задержали троих агентов военной разведки Киева

Силовики раскрыли подробности проведенных задержаний в регионе.

Сотрудники ФСБ России задержали на территории Крыма трех агентов Главного управления разведки министерства по обороне Украины, нацеленных на диверсии и шпионаж в регионе. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей. В надзорном ведомстве подчеркнули, что одним из злоумышленников является гражданин РФ 1965 года рождения. Его поймали в городе Севастополе. Мужчина проходил у киевского режима минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи. Ему удалось изготовить самодельное взрывное устройство, которое применялось в июле текущего года при минировании газопровода на полуострове. При задержании подозреваемого силовики нашли еще одно такое СВУ.

Также в Керчи задержан гражданин Молдавии 1992 года рождения. Ранее иностранец был осужден на Украине за кражу. Мужчина в апреле 2024 года через интернет инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб киевского режима. Далее он по заданию осуществлял сбор и передачу сведений, включая фотографии и видеоматериалы мест дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны ВС РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова, а также результатов ракетных ударов сил противника.

Дополнительно оперативниками задержан завербованный ГУР МОУ житель Севастополя, гражданин России 1973 года рождения, предоставлявший украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории Крыма. Он также передавал противнику сведения об адресах проживания высокопоставленных военнослужащих и используемых ими автомобилях.

Все задержанные фигуранты дают признательные показания. ЦОС ФСБ РФ

Сейчас в ФСБ устанавливают обстоятельства противоправной деятельности, проводимой подозреваемыми в интересах спецслужб Украины. Также продолжаются мероприятия по выявлению агентуры иностранных спецслужб, причастной к диверсионно-террористической деятельности в России.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России