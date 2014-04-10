ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области

Задержаны двое граждан России.

Сотрудники ФСБ РФ, Следственного комитета пресекли подготовку теракта на объекте российских правоохранительных органов по Тюменской области, у двух задержанных граждан страны силовиками были изъяты самодельные зажигательные и взрывное устройства. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей надзорного ведомства.

Задержаны двое сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольска. ЦОС ФСБ РФ

В оборудованном преступниками схроне оперативниками обнаружены два самодельных зажигательных устройства, а также самодельное взрывное устройство. Эти опасные предметы были уничтожены на месте взрывотехниками. По факту криминальной деятельности СК РФ ведет уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ. Речь идет о приготовление к террористическому акту.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России