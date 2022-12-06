В ДНР задержали женщину по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность местной жительницы.

Специальные службы Донецкой Народной Республики задержали женщину, которая подозревается в государственной измене,. Соответствующее заявление сделала сотрудница регионального управления Федеральной службы безопасности в ДНР. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ. По предварительным сведениям, гражданка страны собирала и передавала украинским профильным структурам сведения о силах и средствах ГК МЧС России, задействованных в локализации последствий артиллерийских ударов, наносимых со стороны Вооруженных сил Украины по территории нового региона РФ. Эксперты установили, что информация могла быть использована противником для совершения повторных ударов, унесших жизни сотрудников экстренных служб.

ФСБ задержала сотрудницу части ЮВО по подозрению в госизмене.

Фото и видео: УФСБ по ДНР