  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:44
126
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ДНР задержали женщину по подозрению в госизмене

0 0

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность местной жительницы.

Специальные службы Донецкой Народной Республики задержали женщину, которая подозревается в государственной измене,. Соответствующее заявление сделала сотрудница регионального управления Федеральной службы безопасности в ДНР. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ. По предварительным сведениям, гражданка страны собирала и передавала украинским профильным структурам сведения о силах и средствах ГК МЧС России, задействованных в локализации последствий артиллерийских ударов, наносимых со стороны Вооруженных сил Украины по территории нового региона РФ. Эксперты установили, что информация могла быть использована противником для совершения повторных ударов, унесших жизни сотрудников экстренных служб. 

ФСБ задержала сотрудницу части ЮВО по подозрению в госизмене.

Фото и видео: УФСБ по ДНР

Теги: всу, госизмена, днр, новые регионы, регионы, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии