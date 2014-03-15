ФСБ задержала сотрудницу части ЮВО по подозрению в госизмене

Задержанную обвиняют в передаче данных о Вооруженных силах РФ украинской стороне.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали сотрудницу войсковой части ЮВО по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Задержанную обвиняют в передаче данных о Вооруженных силах РФ украинской стороне. Отмечается, что жительница Ростова-на-Дону передавала через мессенджер Singal информацию о дислокации подразделений и объектов российских войск. Кроме того, женщина начала переписываться с представителем военной разведки Украины перед тем, как поступить на службу в одну из частей ЮВО в январе 2023 года.

Ранее ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить теракт в Запорожской области.

Видео: УФСБ России по Ростовской области