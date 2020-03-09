В Крыму задержали трех граждан РФ за хищение 19 миллионов рублей

ФСБ раскрыла мошенническую схему при выполнении госконтракта.

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности РФ по Крыму и Севастополю задержали трех граждан РФ, которые подозреваются в хищении денежных средств одного из государственных коммунальных предприятий республики. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства по региону.

Уголовное дело возбуждено в отношении группы лиц, в том числе руководителя сразу двух субподрядных организаций. Сообщается, что в 2018 году государственное предприятие заключило с коммерческой компанией контракт на работы на сумму более 54 миллионов рублей.

В результате сговора произошло хищение денежных средств госпредприятия путем внесения ложных завышенных сведений о стоимости и объемах работ в акты приемки. Мошенники таким образом получили 19 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее военный суд в Москве арестовал трех старших офицеров управления авиации Федеральной службы безопасности по делу об особо крупном мошенничестве. Свою вину они отрицают. Суд постановил, что на свободе офицеры способны оказать давление на свидетелей, а также уничтожить доказательства причастности к делу, поэтому оставил их в СИЗО.

Видео: YouTube / Крыминформ