Экс-сотрудник СК Подмосковья получил срок за взятку

Ему предстоит отбыть семь лет в колонии строгого режима.

Ногинский городской суд приговорил бывшего заместителя начальника управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Алексея Тимошина к семи годам колонии строгого режима. Об этом информирует газета "Коммерсантъ".

Следствие утверждает, что в 2017 он получил взятку размером в 200 тысяч рублей за передачу одной коммерческой фирме автомобильных покрышек на сумму 1,7 миллиарда рублей, которые являлись вещдоками по уголовному делу о хищении имущества. Было выписано постановление о проведении осмотра склада концерна и выдачи находившихся там шин. Этим занимались подчиненные Тимошина. После этого он отменил постановление, чтобы избежать возможных проблем.

Сообщник Тимошина, который выдал покрышки бизнесменам, пошел на сделку со следствием и получил ранее небольшой срок, который он уже "отсидел". Второй сообщник был приговорен к штрафу в два миллиона рублей, однако суд отменил это постановление. Сам Тимошин получил семь лет колонии строгого режима и планирует обжаловать этот приговор.

Ранее на Кубани арестовали бывшего судью по делу о посредничестве во взятке. Он совместно с помощником обещал помочь мужчине, против которого было возбуждено уголовное дело, за денежные средства в размере четырех миллионов рублей. Помощь заключалась в переквалификации наказания, вследствие чего их "клиента" не посадили бы в тюрьму.

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