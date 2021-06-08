На Кубани арестовали бывшего судью по делу о посредничестве во взятке

Его отправили под арест до 3 августа.

В Новороссийске арестовали экс-судью Хостинского районного суда города Сочи Дмитрия Новикова до 3 августа по подозрению в покушении на взятку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Согласно имеющимся данным, Новиков совместно с помощником обещал помочь мужчине, против которого было возбуждено уголовное дело, за денежные средства в размере четырех миллионов рублей. Помощь заключалась в переквалификации наказания, вследствие чего их "клиента" не посадили бы в тюрьму.

Новикова подозревают в совершении преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса России о покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге завершено расследование дела о похищении более 42 миллионов рублей мошенническим путем.

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