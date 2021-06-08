В Петербурге завершено расследование дела о похищении более 42 миллионов рублей мошенническим путем

Следствием установлено, что злоумышленник выдавал себя за владельца крупной иностранной компании и убеждал инвесторов вложить деньги в якобы выгодный проект.

МВД России завершило расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве в сфере инвестирования. Представляясь влиятельным бизнесменом, злоумышленник похитил более 42 миллионов рублей у инвесторов, которые были уверены, что вкладывают деньги в высокодоходный проект по покупке серверного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Следствием установлено, что злоумышленник выдавал себя за владельца крупной иностранной компании и убеждал инвесторов вложить деньги в якобы выгодный проект. На каждого бизнесмена мошенник собирал финансовое досье и в зависимости от этого назначал цену товара, которая варьировалась от 6,5 до 10 млн рублей. В обмен он выдавал поддельные документы о приобретении оборудования.

Чтобы отвести подозрения, злоумышленник выплатил дивиденды одному из инвесторов, взяв их из суммы, вложенной другим потерпевшим. Следствием установлены четверо потерпевших. Причиненный им ущерб превысил 42 млн рублей.

Мужчину задержали в Петербурге зимой 2020 года в результате розыскных мероприятий, проводимых по делу об использовании поддельного документа. Тогда BMW под управлением мужчины в форменном обмундировании сотрудника ФСБ РФ был остановлен инспекторами ДПС на Богатырском проспекте.

Полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске правоохранительными органами одного из сопредельных государств как обвиняемый в мошенничестве. Далее была установлена его причастность к мошенничеству в отношении инвесторов в Петербурге.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

В конце мая в Петербурге была задержана "целительница", снимающая "смертельную порчу".

Видео: МВД