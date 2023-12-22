В Крыму задержали члена запрещённого нацбатальона

Сейчас подозреваемый арестован.

На территории Крыма российские силовики совместно с пограничным управлением ФСБ РФ задержали члена запрещённого национального батальона. Известно, что мужчина присоединился к боевикам из незаконного вооруженного формирования еще в 2015 году. С этого периода местный житель принимал активное участие в противоправной деятельности, нацеленной против интересов страны, а также выполнял миссию по проверке лиц и автомобилей на пунктах пропуска, размещенных на государственной границе между Украиной и Россией, охране объектов НВФ. Сейчас мужчина задержан, в его отношении ведется уголовное дело

До настоящего времени не заявил о своём добровольном прекращении участия в указанном НВФ. пресс-служба УФСБ РФ по полуострову

* "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана" — террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории России

ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске.

Фото и видео: УФСБ РФ по Республике Крым