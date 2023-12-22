ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске

Подозреваемый оказал сопротивление при задержании.

Российские силовые структуры ликвидировали украинского агента, причастного к убийству офицера министерства обороны страны. Трагедия произошла в октябре 2023 года, когда жертва скончалась после детонации самодельного взрывного устройства. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что дополнительно подозреваемый также готовился совершить на территории города Бердянска в Запорожской области террористический акт. Известно, что злоумышленником оказался местный житель 1974 года рождения. Его завербовали спецслужбы киевского режима. В частности, иностранные кураторы просили шпиона передавать координаты мест дислокации ВС РФ и представителей правоохранительных органов.

Накануне выборов президента РФ пособник террористов осуществил попытку изъятия средств поражения из тайника для совершения очередного теракта. ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве уточнили, что при задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, после чего был нейтрализован ответным огнём. На месте происшествия оперативники нашли и изъяли пистолет "ПМ" с боевыми припасами к оружию. Во время обыска по месту его жительства обнаружено СВУ, состоящее из пластичного взрывчатого вещества. Силовики выявили мобильный телефон, необходимый агенту СБУ для конспиративной связи с куратором.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / ТАСС