В Белгородской области задержали россиянина, готовившего теракты против российских военных

Мужчина являлся сторонником украинских террористов.

Российские силовики совместно с правоохранительными органами предотвратили теракты в отношении российских военнослужащих на территории Белгородской области. Соответствующее заявление сделали СМИ сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. В надзорном ведомстве пояснили, что за подготовку преступления пойман гражданин страны, который является сторонником украинских националистов. Во время обыска у местного жителя найдено взрывное устройство, которое тот планирован дистанционно активировать в месте дислокации бойцов.

...По заданию представителей "Русского добровольческого корпуса"* готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных. ЦОС ФСБ РФ

В отношении задержанного Следственным комитетом ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205, части 3 статьи 30, части 2 статьи 205.5, части 3 статьи 281, части 1 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о приготовлении к террористическому акту, покушению на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к осуществлению диверсии и за незаконное хранение взрывчатых устройств.

* Деятельность "Русского добровольческого корпуса"* запрещена в России как террористическая и экстремистская.

В ДНР сообщили о задержании двоих жителей Мариуполя по подозрению в оправдании терроризма.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России