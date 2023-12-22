В ДНР сообщили о задержании двоих жителей Мариуполя по подозрению в оправдании терроризма

Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержали двоих жителей города Мариуполя. Фигуранты расследования обвиняются по статье оправдании терроризма и нанесении ударов по Крымскому мосту. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы силового ведомства по региону. Известно, что ведутся два уголовных дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Задержанные публиковали видеоролики и комментарии в социальных сетях, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за шпионаж в пользу Украины.

Фото и видео: УФСБ по ДНР