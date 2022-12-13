  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:46
103
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Крыму украинец получил срок за финансирование нацбата

0 0

Юноша проведет семь лет под стражей.

Киевский районный суд города  Симферополя приговорил украинского гражданина к семи годам лишения свободы за финансирование украинского националистического батальона "Исламский батальон "Крым", запрещенного на территории России как террористическое и экстремистское движение. Представители российского силового ведомства добавили, что 21-летний юноша передавал личные денежные средства нелегальным вооруженным формированиям. Дополнительно фигурант расследования доводил сведения о потребностях боевиков до членов запрещенной на территории России террористической и экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа". Напомним, что руководитель последнего движения Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен региональным надзорным ведомством в международный розыск.

Суд признал подсудимого виновным во вменяемом преступлении и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима.

пресс-служба судебной инстанции

Жители Севастополя и Евпатории пойдут под суд за организацию ячейки запрещенной в РФ организации.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: киевский районный суд, крым, нариман билялов, нацбаты, симферополь, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии