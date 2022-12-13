В Крыму украинец получил срок за финансирование нацбата

Киевский районный суд города Симферополя приговорил украинского гражданина к семи годам лишения свободы за финансирование украинского националистического батальона "Исламский батальон "Крым", запрещенного на территории России как террористическое и экстремистское движение. Представители российского силового ведомства добавили, что 21-летний юноша передавал личные денежные средства нелегальным вооруженным формированиям. Дополнительно фигурант расследования доводил сведения о потребностях боевиков до членов запрещенной на территории России террористической и экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа". Напомним, что руководитель последнего движения Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен региональным надзорным ведомством в международный розыск.
Суд признал подсудимого виновным во вменяемом преступлении и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима.
пресс-служба судебной инстанции
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