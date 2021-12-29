В Крыму прошли учения с участием ракетных комплексов "Бастион"

Венные успешно справились с задачами.

В Крыму прошли учения с участием береговых ракетных комплексов "Бастион". Об этом рассказали представители информационного обеспечения Черноморского флота России. По данным специалистов, дивизионы совершили марши на территории полуострова и Краснодарском крае.

"Бастион" из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач. пресс-служба ЧФ РФ

В рамках маневров военнослужащие провели развертывание комплексов, а также их подготовку к боевому использованию. Они реализовали учебную стрельбу по заданной морской мишени. Личные расчеты провели тренировки по пополнению боекомплекта и выводу ракетных комплексов из-под удара противника. В общей сложности в мероприятиях приняли участие свыше 40 единиц военной и специальной техники.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

