Юрий Гемпель считает, что США вмешиваются во внутренние дела России.

В Крыму призвали Помпео не учить Россию жить. Об этом "РИА Новостям" заявил глава комитета парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Пора начать вести себя политкорректно и дипломатично, а не пытаться посягать на целостность РФ прокомментировал спикер

Ранее руководитель Госдепартамента США рассказал, что России надо прекратить оккупацию. По его словам, Вашингтон никогда не признает "притязания России на суверенитет над полуостровом". Гемпель добавил, что Помпео спекулирует статусом Крыма. Политик также пытается вмешаться во внутренние дела России.

Ранее Зеленский назвал "возвращение" Крыма национальной идеей Украины.

Видео: YouTube/NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State