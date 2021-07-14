Наталья Пеньковская рассказала об эпидемиологической ситуации на полуострове.

В Крыму при росте заболеваемости дельта-штамм стал доминирующей мутацией коронавируса. Об этом на оперативном совещании по вопросам борьбы с распространением инфекции в регионе сообщила глава местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. По данным чиновницы, распространение индийского варианта ковида сказалось на ухудшении эпидемиологической обстановки на полуострове. Сезонный эпидпорог по острым респираторным заболеваниям был превышен впервые за 20 лет.

Поступающие в стационар очень быстро "тяжелеют". Если при "уханьском" штамме мы говорили о 14-дневном инкубационном периоде, то сегодня инкубационный период сокращается до пяти-шести дней. Наталья Пеньковская, главный санитарный врач Крыма

В региональном Роспотребнадзоре считают ситуацию на полуострове по-прежнему нестабильной, а также имеющей тенденцию к резкому росту числа новых пациентов. Симптоматика у инфицированных дельта-штаммов схожа с ОРВИ, но имеет более короткий инкубационный период. Это способствует более быстрому ухудшению состояния пациентов.

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Видео: Вконтакте/Сергей Аксенов