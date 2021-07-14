Сергей Аксенов объявил о возможных дополнительных ограничениях по транспорту в регионе.

Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой. Об этом Сергей Аксенов рассказал во время оперативного совещания по вопросам борьбы с распространением инфекции по региону. Чиновник призвал коллег принять дополнительные меры.

В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер. Будет проведено рабочее совещание и приняты дополнительные меры по усилению работы. Сергей Аксенов, губернатор Крыма

Глава полуострова заметил, что по его ощущению, в общественном транспорте соблюдают санитарные меры не более 10% пассажиров. Аксенов призвал максимально оценить необходимость проведения всех массовых мероприятий вне зависимости от их организаторов.

Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки.

Видео: Вконтакте/Сергей Аксенов