Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой. Об этом Сергей Аксенов рассказал во время оперативного совещания по вопросам борьбы с распространением инфекции по региону. Чиновник призвал коллег принять дополнительные меры.
В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер. Будет проведено рабочее совещание и приняты дополнительные меры по усилению работы.
Сергей Аксенов, губернатор Крыма
Глава полуострова заметил, что по его ощущению, в общественном транспорте соблюдают санитарные меры не более 10% пассажиров. Аксенов призвал максимально оценить необходимость проведения всех массовых мероприятий вне зависимости от их организаторов.
Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки.
Видео: Вконтакте/Сергей Аксенов
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