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Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой

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Сергей Аксенов объявил о возможных дополнительных ограничениях по транспорту в регионе.

Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой. Об этом Сергей Аксенов рассказал во время оперативного совещания по вопросам борьбы с распространением инфекции по региону. Чиновник призвал коллег принять дополнительные меры. 

В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер. Будет проведено рабочее совещание и приняты дополнительные меры по усилению работы.

Сергей Аксенов, губернатор Крыма

Глава полуострова заметил, что по его ощущению, в общественном транспорте соблюдают санитарные меры не более 10% пассажиров. Аксенов призвал максимально оценить необходимость проведения всех массовых мероприятий вне зависимости от их организаторов.

Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки.

Видео: Вконтакте/Сергей Аксенов

 
Теги: крым, масочный режим, общественный транспорт, сергей аксенов
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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