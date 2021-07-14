Сергей Аксенов привел статистику за 13 июля по региону.

Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки. Об этом написал на собственной странице в социальной сети "Вконтакте" глава региона Сергей Аксенов. Чиновник объяснил, что медики зарегистрировали за 13 июля 375 новых случаев инфицирования ковидом. Ранее максимальный показатель по этому параметру был достигнут 11 числа. Тогда специалисты выявили 371-го нового зараженного.

За 13 июля на территории республики зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 553 человека, выздоровевших за весь период – 46 157 человек. Сергей Аксенов, глава Крыма

Губернатор полуострова рассказал, что из общего количества зараженных коронавирусом за медицинской помощью обратились 302 человека. Из них 66 человек ранее контактировали с коронавирусными больными. Еще семь случаев являются привозными из-за границы.

Роспотребнадзор предложил ужесточить ограничения в Крыму.

Видео: ВК/Сергей Аксенов