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Глава Крыма назвал условия для снятия запрета на ночную работу общепитов

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Сергей Аксенов назвал два фактора по поводу работы кафе и ресторанов в ночное время.

Глава Крыма назвал условия для снятия запрета на ночную работу общепитов. Соответствующее заявление чиновник сделал во время оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по полуострову. Сергей Аксенов отметил, что региональные власти могут отменить требование о ночном функционировании кафе и ресторанов в том случае, если  руководство заведений смогут достичь 100% вакцинации сотрудников. Также предпринимателям придется организовать доступ властей к системе видеонаблюдений.

Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой.

Видео: ВК/Сергей Аксенов

Теги: крым, общепит, оперштаб, сергей аксенов
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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