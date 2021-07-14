Сергей Аксенов назвал два фактора по поводу работы кафе и ресторанов в ночное время.

Глава Крыма назвал условия для снятия запрета на ночную работу общепитов. Соответствующее заявление чиновник сделал во время оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по полуострову. Сергей Аксенов отметил, что региональные власти могут отменить требование о ночном функционировании кафе и ресторанов в том случае, если руководство заведений смогут достичь 100% вакцинации сотрудников. Также предпринимателям придется организовать доступ властей к системе видеонаблюдений.

Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой.

Видео: ВК/Сергей Аксенов