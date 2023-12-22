В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах

В ФСБ РФ раскрыли подробности противоправной деятельности пятерых мужчин в регионе.

Российские силовые структуры предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор полуострова Сергей Аксенов. В Центре общественных связей ФСБ РФ отметили, что преступление подготавливалось пятью местными жителями, которых завербовала военная разведка киевского режима. Один из злоумышленников подорвался при извлечении взрывчатки из тайника.

Предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами. Для осуществления терактов Главным управлением разведки министерства обороны Украины подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима. ЦОС ФСБ РФ

Оперативники рассказали журналистам о том, что иностранные агенты собирали и передавали украинской стороне информацию о местах дислокации и передвижениях Вооруженных сил РФ, а также расположении объектов противовоздушной обороны и топливно-энергетического комплекса, отправляли данные об организации охраны и обороны Крымского моста, занимались подготовкой схронов и перевозкой взрывных устройств в регион. Они должны были парализовать движение поездов, включая и состав военного назначения.

В ФСБ полагают, что общее руководство преступниками осуществлял наш соотечественник 1970 года рождения. Мужчина получил смертельные травмы из-за детонации СВУ. Остальные диверсанты в настоящее время арестованы и дают признательные показания. В отношении задержанных ведутся ы уголовные дела по статье о подготовке к теракту и за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Под Артёмовском в ДНР обнаружили крупный схрон боеприпасов ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Аксенов Z 82