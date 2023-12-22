Под Артёмовском в ДНР обнаружили крупный схрон боеприпасов ВСУ

Силовики выявили арсенал с боеприпасами ВСУ в зоне СВО.

Специальные службы на территории Донецкой Народной Республики выявили крупный схрон с боеприпасами Вооруженных сил Украины, размещенные в Артёмовском районе. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ФСБ по новому региону страны. Известно, что сотрудники силового ведомства нашли свыше 20 ручных гранат, 25 минометных снарядов, гранатомет АТ-4 шведского производства, пять мин МОН-50, три самодельных взрывных устройства, а также тротиловые шашки и 1 тысячу снарядов к стрелковому оружию. Все указанное вооружение оперативники переданы в министерство по обороне РФ для того, чтобы оно было поставлено на учет.

В ходе проведения оперативно-боевых мероприятий обнаружен схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий боевикам ВСУ. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

МО РФ заявило об обнаружении в Авдеевке схрона с иностранным вооружением ВСУ.

Фото и видео: УФСБ по ДНР