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Под Артёмовском в ДНР обнаружили крупный схрон боеприпасов ВСУ

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Силовики выявили арсенал с боеприпасами ВСУ в зоне СВО.

Специальные службы  на территории Донецкой Народной Республики выявили  крупный схрон с боеприпасами Вооруженных сил Украины, размещенные в Артёмовском районе. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ФСБ по новому региону страны. Известно, что сотрудники силового ведомства нашли свыше 20 ручных гранат, 25 минометных снарядов, гранатомет АТ-4 шведского производства, пять мин МОН-50, три самодельных взрывных устройства, а также тротиловые шашки и 1 тысячу снарядов к стрелковому оружию. Все указанное вооружение оперативники переданы в министерство по обороне РФ для того, чтобы оно было поставлено на учет.

В ходе проведения оперативно-боевых мероприятий обнаружен схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий боевикам ВСУ.

пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

МО РФ заявило об обнаружении в Авдеевке схрона с иностранным вооружением ВСУ.

Фото и видео: УФСБ по ДНР

Теги: артемовск, артемовское направление, всу, днр, минобороны, новые регионы, сво, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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