Боеприпасы ВСУ направлены на утилизацию.

Российские военнослужащие из инженерно-саперного подразделения "Центральной" группировки войск в рамках разминирования городских районов и участков дорог в населенном пункте Авдеевка обнаружили и обезвредили схрон Вооруженных сил Украины с вооружением и снарядами иностранного производства. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что опасный объект находился в подвале частного дома. Дополнительно бойцы обследовали тайник на присутствие мин-ловушек, растяжек. Им удалось вынести из помещения боеприпасы, чтобы в дальнейшем их утилизировать.

Были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-мм осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что за время боевой работы саперам в зоне СВО приходилось обезвреживать различные виды установленных мин советского образца неразорвавшиеся элементы от кассетных боеприпасов и мин зарубежного производства.

Группировка "Восток" сообщила об уничтожении четырех украинских БПЛА за сутки.

Фото и видео: Минобороны России