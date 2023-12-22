Группировка "Восток" сообщила об уничтожении четырех украинских БПЛА за сутки

Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 28 мая руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер подчеркнул, что бойцы смогли улучшить свое тактическое положение. За минувший день военнослужащие ликвидировали четыре украинских дрона, а также до 130 человек живой силы Вооруженных сил Украины убитыми и ранеными.

Уничтожены до 130 военнослужащих противника, гаубицы М777 и М198, 5 единиц автомобильной техники и 4 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Фото и видео: Минобороны России