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Группировка "Восток" сообщила об уничтожении четырех украинских БПЛА за сутки

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Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 28 мая руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер подчеркнул, что бойцы смогли улучшить свое тактическое положение. За минувший день военнослужащие ликвидировали четыре украинских дрона, а также до 130 человек живой силы Вооруженных сил Украины убитыми и ранеными.

Уничтожены до 130 военнослужащих противника, гаубицы М777 и М198, 5 единиц автомобильной техники и 4 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Фото и видео: Минобороны России

 

Теги: александр гордеев, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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