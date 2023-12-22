Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

дар выполнили фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики наносят удар по опорному пункту и живой силе украинских войск. Удар выполнили фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

Видео: Минобороны России