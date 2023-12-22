Минобороны: российские войска отразили контратаку штурмовой группы ВСУ

Потери противника составили до 300 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили контратаку штурмовой группы украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Север" Сергей Зыбинский.

Контратака штурмовой группы 13-бригады нацгвардии противника отразили в районе Глубокого. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки. Потери украинских войск составили до 300 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа танка Т-72Б3М.

Видео: Минобороны России