Юрий Гемпель прокомментировал слова американского президента о виновных в воссоединении полуострова с РФ.

В Крыму ответили на слова Дональда Трампа о полуострове. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям местного парламента Юрий Гемпель. Чиновник заметил, что настоящей причиной выхода полуострова из состава Украины было желание населения вернуться на историческую родину в РФ. Ранее президент США во время дебатов с Джо Байденом заявил, что предыдущая администрация Белого дома виновна в том, что допустила воссоединение Крыма и России.

Трамп заблуждается насчет Крыма и роли США в воссоединении полуострова с Россией. Истинная и главная причина ухода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию. Думаю, если Трамп посетит когда-то Крым, то сможет в этом убедиться лично Юрий Гемпель, крымский депутат

Парламентарий добавил, что государственный переворот на Украине в 2014 году поддерживался из-за границы. Однако этот процесс лишь ускорил неизбежное возвращение Крыма в состав России.

В Крыму назвали совет Климкина "отобрать" полуостров глупым.

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