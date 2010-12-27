Конституция Украины устарела минимум на шесть лет.

В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "специального статуса". Юрий Гемпель считает, что упоминание Крыма и Севастополя следует полностью исключить из Конституции Украины. И старая, и новая версия документа не будут соответствовать настоящим реалиям. Об этом спикер рассказал "РИА Новостям".

Это огромное ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью РФ прокомментировал глава полуострова

Ранее президент страны предложил изменить административно-территориальный принцип Украины. Он предложил термин "Автономная республика Крым", но ликвидировал правовой статус Севастополя. В регионах страны будут избираться префекты, который будет назначать глава страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский внес в Раду корректировки в Конституцию.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

