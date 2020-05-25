Местные отельеры надеются на летний сезон с туристами.

В Крыму начали подготовку к туристическому сезону вопреки пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналисты из "Вести Крым" со ссылкой на местных отельеров. Телеканал рассказал, что представители гостиничного бизнеса готовят номера для размещения постояльцев. Она рассчитывают на открытие летнего сезона для путешественников.

На территории Феодосии сейчас работает техника, необходимая для очистки пляжа от мусора. Информацией поделилась управляющая одного из отелей Екатерина Жмурко.

Вот мы начали уборку территории, так как неоднократно был шторм на море. Пригнали технику, убираем мусор и грязь Екатерина Жмурко

В Ялте власти занимаются благоустройством местной набережной. Специалисты высаживают там цветы. На территории Фороса жители облагораживают набережную собственными силами. Один из жителей Крыма объяснил, что планируется установить 16 фонарей.

На Украине Наталью Поклонскую заподозрили в создании преступной организации в Крыму.

Видео: YouTube / Крым глазами местных