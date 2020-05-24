Бесцельно въезжающих в Крым поместят в платные обсерваторы

С 18 мая в Крыму отменен режим самоизоляции.

Тех, кто приезхает в Крым без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за плату. Об этом на заседании оперштаба сообщил губернатор региона Сергей Аксенов.

Глава полуострова отметил, что гостей власти ждут в курортный сезон. Сейчас они создают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому все бесцельно прибывшие в Крым граждане будут помещаться в обсерватор за свой счет. В случае, если они не смогут заплатить сразу, деньги будут взыскивать через суд. Конкретную сумму Аксенов не назвал.

По данным на 24 мая в Крыму зарегистрированы 340 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 153 человек, скончались 9 пациентов.

С 18 мая в Крыму отменен режим самоизоляции, но сохранен обязательный масочный режим.

Видео: Вконтакте / Сергей Аксенов