Мужчина умер на месте преступления.

В "Крестах" заключенный кипятильником избил до смерти своего сокамерника. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошел вечером 19 марта этого года. В одной из камер ФКУ СИЗО-1 между мужчинами завязался конфликт. В ходе него Иван Соловьев кипятильником более 16 раз ударил по телу, не менее одного раза – по голове и более 8 раз по рукам и ногам. В итоге сокамерник умер на месте преступления.

Колпинскому районному суду Петербурга предстоит разобраться в причинах конфликта и установить, виновен ли Соловьев по ч.1 ст.105 УК РФ, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в "Крестах" возбудили уголовное дело против заключенного, который брал взносы с преступников.

Фото: pexels.com