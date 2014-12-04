В "Крестах" заключенный кипятильником избил до смерти своего сокамерника. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Инцидент произошел вечером 19 марта этого года. В одной из камер ФКУ СИЗО-1 между мужчинами завязался конфликт. В ходе него Иван Соловьев кипятильником более 16 раз ударил по телу, не менее одного раза – по голове и более 8 раз по рукам и ногам. В итоге сокамерник умер на месте преступления.
Колпинскому районному суду Петербурга предстоит разобраться в причинах конфликта и установить, виновен ли Соловьев по ч.1 ст.105 УК РФ,
– говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в "Крестах" возбудили уголовное дело против заключенного, который брал взносы с преступников.
Фото: pexels.com
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