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В "Крестах" заключенный кипятильником избил до смерти своего сокамерника
Сегодня, 22:23
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В "Крестах" заключенный кипятильником избил до смерти своего сокамерника

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Мужчина умер на месте преступления. 

В "Крестах" заключенный кипятильником избил до смерти своего сокамерника. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 

Инцидент произошел вечером 19 марта этого года. В одной из камер ФКУ СИЗО-1 между мужчинами завязался конфликт. В ходе него Иван Соловьев кипятильником более 16 раз ударил по телу, не менее одного раза – по голове и более 8 раз по рукам и ногам. В итоге сокамерник умер на месте преступления. 

Колпинскому районному суду Петербурга предстоит разобраться в причинах конфликта и установить, виновен ли Соловьев по ч.1 ст.105 УК РФ,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в "Крестах" возбудили уголовное дело против заключенного, который брал взносы с преступников.

Фото: pexels.com

 

Теги: избиение, кресты, сокамерники
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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