Дмитрий Песков оценил происходящее в Сирии.

В Кремле заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Москве ответили на вопрос СМИ о том, в каком объеме Россия сможет оказать Дамаску военную поддержку в случае возникновения такой необходимости. Чиновник добавил, что говорить о степени необходимой помощи от российского руководства властям в Дамаске для борьбы с местными боевиками можно будет в зависимости от проведенной оценки ситуации.

В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, с тем, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал неприемлемым возможное вступление Украины в НАТО.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ