Песков назвал неприемлемым возможное вступление Украины в НАТО

В Кремле прокомментировали слова Владимира Зеленского и МИД Украины о стремлении стать частью НАТО.

Москва считает угрозой для себя потенциальное членство Украины в Североатлантическом военном альянсе, что является одной из первопричин начала специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства при киевском режиме о том, что гарантией безопасности для Украины может быть только ее полноправное членство в блоке НАТО. Песков добавил, что безопасность одного государства не может обеспечиваться в ущерб безопасности другого.

Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности. Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся. Поэтому потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал "послание" Шольца Путину линией на продолжение конфликта.

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