В Кремле напомнили о деструктивной позиции Европы в адрес РФ.

Кремль наблюдает за всеми рабочими контактами, происходящими на украинской территории. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник оценил визит немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев. Иностранный лидер добавил, что поддержка ВСУ со стороны коллективного Запада не ослабнет. При этом в Москве полагают, что европейские политики в целом остаются привержены деструктивной линии на продолжение конфликта.

Здесь вряд ли стоит что-то комментировать, потому что эти заявления делаются ежедневно представителями разных европейских государств. Они намеренно продолжают свою деструктивную линию провоцирования. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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