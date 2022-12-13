Песков заявил, что Кремль ценит позицию Вучича по антироссийским санкциям

Дмитрий Песков оценил слова Александра Вучича о сложностях из-за давления Запада.

В Кремле заявили, что Россия дорожит отношениями с Сербией. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник рассчитывает, что контакты между Москвой и Белградом будут разивваться по восходящей линии сотрудничества. Ранее глава Сербии Александр Вучич отметил, что не знаетЮ сколько еще правительство сможет не вводить антироссийские западные санкции и выдерживать внешнее давление.

Они имеют глубокие исторические корни, они имеют весьма субстантивное настоящее, и мы уверены, что они имеют очень большие перспективы в будущем... Двусторонние отношения будут и дальше развиваться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты.

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