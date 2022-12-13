Кремль негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты

Дмитрий Песков оценил ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Европейское эмбарго на российские нефтепродукты приведет к дальнейшей разбалансировке на мировых энергетических рынках. Соответствующее заявление в ходе выступления на телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник в Кремле уверен, что к подобным запретам следует относиться исключительно негативно. Правительство предпринимает необходимые антикризисные меры для того, чтобы захеджировать связанные с этим риски.

Естественно, это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков. Но мы естественно, предпринимаем меры с тем, чтобы захеджировать наши интересы от тех рисков, которые в этой связи возникают. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря. Страны ЕС перестали принимать российскую нефть, перевозимую морским путем. Страны "Большой семерки" (саммита G7), Австралия и Евросоюза ввели "потолок цен" на такую нефть на уровне 60 долларов за каждый баррель. Эксперты допустили корректировку предельной стоимости ресурсов из России по мере необходимости.

Решений запретить чиновникам выезд за границу пока нет, заявил Песков.

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