В Кремле рассказали о том, что подобных поручений не было.

Решений запретить чиновникам выезд за границу пока нет, заявил Песков. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине. Он прокомментировал вопрос о том, прорабатывается ли подобная инициатива на время проведения специальной военной операции на Украине.

Каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время. По крайней мере, в администрации не обсуждается Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле пояснили, что в российском парламенте появляется много инициатив и много дискуссий по разным темам, однако чиновники не могут предсказать, чем в результате закончится эта ситуация. Пока что никаких установок от российского руководства не поступало.

Песков: Кремль не обсуждает переименование Волгограда в Сталинград.

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