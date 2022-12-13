Песков: Кремль не обсуждает переименование Волгограда в Сталинград

Он отметил, что по результатам опроса ВЦИОМ большинство жителей города не разделяют эту точку зрения.

Кремль не обсуждает переименование Волгограда в Сталинград. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков отметил, что на днях были опубликованы результаты опроса ВЦИОМ, в которых отмечается, что большинство жителей города не разделяют эту точку зрения

Поэтому к этому нужно очень аккуратно относиться и взвешивать все "за" и "против", когда выдвигаются инициативы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков призвал "не преувеличивать значение" американской ЧВК "Моцарт" на Украине.

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