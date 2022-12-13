Песков призвал "не преувеличивать значение" американской ЧВК "Моцарт" на Украине

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путин Дмитрий Песков призвал "не преувеличивать значение" американской частной военной компании "Моцарт" на Украине. Соответствующее заявление чиновник из Кремля сделал в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами. Он счел, что на самом деле иностранная ЧВК не играет никакой значимой роли в ходе боев в регионе. Такое заявление эксперт сделал в ответ на вопрос со стороны СМИ о том, что бойцы данной организации прекратили принимать участие в украинском кризисе.
Честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы такая ЧВК с таким названием.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
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Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ
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