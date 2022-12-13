В Кремле рассказали о том, что американские бойцы не имеют большого значения в ходе боев на Украние.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путин Дмитрий Песков призвал "не преувеличивать значение" американской частной военной компании "Моцарт" на Украине. Соответствующее заявление чиновник из Кремля сделал в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами. Он счел, что на самом деле иностранная ЧВК не играет никакой значимой роли в ходе боев в регионе. Такое заявление эксперт сделал в ответ на вопрос со стороны СМИ о том, что бойцы данной организации прекратили принимать участие в украинском кризисе.

Честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы такая ЧВК с таким названием. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: США подают мало намеков для диалога по ДСНВ.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ