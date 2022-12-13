Песков: США подают мало намеков для диалога по ДСНВ

В Кремле объяснили важность работы по СНВ-3.

Американские власти подают мало намеков для диалога по ДСНВ, однако продолжение сотрудничества между РФ и США по этой линии очень важно для мира, так как фактически остается на текущий момент единственным действующим и жизнеспособным договором в сфере контроля над вооружениями и сферой безопасности. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Намеков мало, но как бы ни печальна была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намеки мы должны сохранять. США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Очень много нюансов в наше время. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Госдепартамент США направил в местный Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" Россией американских инспекций. Об этих сведениях читателей уведомило издание The Wall Street Journal.

Песков: планов по переговорам Путина и Байдена нет.

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